জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুজোয় মেতে উঠল ঝাড়গ্রাম(Janmashtami at Jhargram)। শুক্রবার সকাল থেকেই ঝাড়গ্রামের কৃষ্ণ মন্দিরগুলিতে মানুষের ভিড় উপচে পড়ে । ঝাড়গ্রাম শহরের রঘুনাথপুরে অবস্থিত গৌর সরস্বত মঠে এক বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয় এদিন(Janmashtami pujo at jhargram rajbari and raghunathpur)। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের জন্মকাহিনী সম্পর্কিত বিভিন্ন মাটির প্রতিমা প্রদর্শনী করা হয় । সকাল থেকেই গৌর সরস্বত মঠে পুজো দেয়ার জন্য সাধারণ মানুষের লম্বা লাইন চোখে পড়ে ৷ এছাড়াও ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ির রাধাকৃষ্ণ মন্দিরেও ভক্তদের ভিড় ছিলে দেখার মতো ৷ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ঝাড়গ্রামে পদযাত্রা করে শ্রীকৃষ্ণ জন্মোউৎসব উদযাপন কমিটি ।