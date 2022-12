.

Gujarat Election 2022: ভারতে একফালি আফ্রিকা গুজরাতের জাম্বুরা, প্রথম ভোট দেবেন ভিনদেশিরা Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

জাম্বুর গ্রাম যেন ছোট্ট আফ্রিকা। এবার গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে নতুন চমক ৷ বৃহস্পতিবার প্রথম দফার নির্বাচনে ভোট দেবেন জাম্বুরের বাসিন্দারা ৷ এই গ্রামেই আফ্রিকানদের বাস ৷ জুনাগড়ে দুর্গ তৈরির সময় এদের পূর্বপুরুষরা এখানে এসে বসতি গড়ে ৷ তাঁরা বংশপরম্পরায় দশকের পর দশক ধরে গুজরাতের এই গ্রামে বসবাস করছেন ৷ কিন্তু এই প্রথম ভোট দেওয়ার অধিকার পেল ৷ আফ্রিকানদের জন্য এটা বড় প্রাপ্তি এবং তাঁরা জাতীয় নির্বাচনী কমিশনের কাছে কৃতজ্ঞ ৷ প্রথমে রতনপুর গ্রাম এবং পরে জাম্বুর গ্রাম ৷ সরকার তাদের সিদ্ধি আদিবাসী সম্প্রদায়ের (Siddhi Tribal Community) মর্যাদা দিয়েছে (Jambur village, touted as mini Africa, is voting for the first time in the first phase of Gujarat Assembly Election 2022) ৷