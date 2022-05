.

Hunger strike of Govt hospital workers : ঠিকাদারদের চুক্তি বাতিলের দাবিতে অনশন সরকারি হাসপাতালের কর্মীদের Published on: 32 minutes ago

Koo_Logo Versions

ঠিকাদারদের চুক্তি বাতিলের দাবিতে আজ অনশন করেন রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা (Hunger strike of Govt hospital workers demanding cancellation of contractors contracts)। সল্টলেকের বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালের চুক্তিভিত্তিক কর্মীরাও এই অনশন কর্মসূচিতে যোগ দেয় । কর্মীদের দাবি চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা কাজ করলেও তাদের ইএসআই এবং পিএফের টাকা ঠিকাদাররা অফিসে জমা করছে না । ফলে তাঁরা সেই সমস্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে । তাই অবিলম্বে ঠিকাদারদের চুক্তি বাতিল করতে হবে, শম্ভুনাথ পণ্ডিতের যে কর্মীরা অনশন করছেন তাদের চাকরিতে নিযুক্ত করতে হবে এবং ঠিকাদারদের অধীনে না রেখে কর্মীদের সরাসরি চুক্তিভিত্তিক করতে হবে ৷ যাতে তাঁরা সবরকম সুবিধা পায় ৷ এই দাবি নিয়ে আজ সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত অনশন কর্মসূচির ডাক দেয় কর্মীরা । আগামীকাল থেকে আমরণ এই কর্মসূচি চলবে বলে জানান তাঁরা (Hunger strike of Govt hospital workers)।