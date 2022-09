.

Shot at Bhatpara: ভাটপাড়ায় চলল গুলি বোমা, ক্ষতিগ্রস্ত একটি বাড়ি

ভাটপাড়া পৌরসভার 7 নম্বর ওয়ার্ডের ছপ্পু সাউয়ের গলির এলাকায় চলল বোমা গুলি (Shot at Bhatpara)। যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় একটি বাড়ি (House Damaged for Shot and Bombing in Bhatpara) ৷ খবর পেয়ে ভাটপাড়া থানার পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে একটি বোমা ৷ সূত্রের খবর, এলাকায় জুয়া খেলা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে । জুয়ার খবর পেয়ে শনিবার ওই এলাকার একটি বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ । স্থানীয় বাসিন্দাদের বয়ান অনুযায়ী, তারপরই বিকেলে 2জন বাইকে করে এসে গুলি করলে ইলেকট্রিক তারে লাগে । খবর পেয়ে বিদ্যুৎকর্মীরা এসে তা মেরামতি করে চলে যাওয়ার পর রাতে আবার এসে ওই এলাকায় বোমাবাজি করে দুষ্কৃতীরা । এর জেরে এলাকার মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পরে ।