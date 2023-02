কলকাতায় দ্বিতীয় চিড়িয়াখানা। আলিপুরের পর এবার নিউটাউনে খুলে গেল শহরের জুওলজিক্যাল পার্ক (After Alipore a new Zoological park opened in Kolkata at New Town)। নতুন চিড়িয়াখানায় নতুন জীবজন্তু দেখার সুযোগ এবার পাওয়া যাবে নিউটাউনে। 2016 সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিউটাউনে উদ্বোধন করেছিলেন হরিণালয়। যেখানে এতদিন শুধু হরিণ দেখা যেত। বৃহস্পতিবার দুপুরে হরিণালয় বদলে গেল চিড়িয়াখানা। এবার আর শুধু হরিণ নয়, জিরাফ-জেব্রা-ম্যাকাও-কালো রাজহাঁস-নানান রঙের পাখি সবেরই দেখা মিলবে এখানে। খুব শীঘ্রই নিয়ে আসা হবে বাঘও। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই চিড়িয়াখানার ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন হরিণালয়ে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এবং বন দফতরের আধিকারিকরা। কলকাতায় দ্বিতীয় এই চিড়িয়াখানাটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে 19 কোটি 50 লক্ষ টাকা। এদিন বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানান, এই চিড়িয়াখানার আকর্ষণ বাড়াতে বাঘ, সিংহ, শিম্পাঞ্জি-সহ বিভিন্ন প্রজাতির বানর আনা হবে। আপাতত ঠিক করা হয়েছে আলিপুর চিড়িয়াখানার যা প্রবেশ মূল্য তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখানের প্রবেশের টিকিট মূল্য ধার্য করা হবে। উল্লেখ্য, আলিপুরের পাশাপাশি কলকাতায় আরও একটি চিড়িয়াখানা চালু হয়ে যাওয়ায় তা যে দারুণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য। এতদিন কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানাতেই বাঘ, সিংহ-সহ বিভিন্ন জীব জন্তুর দেখা মিলত। এখন সেই সুযোগ মিলবে নিউটাউনেও ৷