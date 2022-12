.

Dogs Farewell: কেক কেটে অবসর দুই সারমেয় স্যাম ও ম্যাক্সের

নয় বছরের কর্মজীবন অতিবাহিত ৷ নিমানুসারে বিদায় তো নিতেই হবে ৷ তাই কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পর অবসর দেওয়া হল ভুন্তার বিমান বন্দরের দুই সারমেয় ম্যাক্স ও স্যামকে (Dog Squad Farewell at Bhuntar Airport) ৷ দু’টিই ল্যাব্রাডর প্রজাতির ৷ হিমাচল প্রদেশের কুলুর ভুন্তার বিমান বন্দরের বোমা নিষ্ক্রিয়কারী স্কোয়াডে নিযুক্ত ছিল স্যাম ও ম্যাক্স ৷ আজ থেকে ন’বছর আগে 2014 সালে এই স্কোয়াডে তাদের কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ৷ কালের নিয়মে কাজের মেয়াদ ফুরিয়েছে, তাই বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এই দুই সারমেয়কে কেক কেটে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবসর দেওয়া হয়েছে (Farewell given to Dog Squad at Bhuntar Airport) ৷