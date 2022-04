.

Environmental awareness : পরিবেশ রক্ষার সচেতনতায় রাস্তায় নেমে প্লাস্টিক কুড়োলেন গ্রাম প্রধান Published on: 3 hours ago

সুন্দরবনকে প্লাস্টিক মুক্ত করতে এবার পথে নামলেন খোদ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান (Gram Panchayat Pradhan picks plastic from street) ৷ দক্ষিণ 24 পরগনার গোসাবা বিধানসভা কেন্দ্রের শম্ভুনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বরুণ প্রামাণিক (চিত্ত) ৷ আজ বেলতলি বাজার এলাকায় রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা প্লাস্টিক, থার্মোকল, ময়লা আর্বজনা নিজের হাতে পরিষ্কার করেন তিনি ৷ এই কাজের মাধ্যমে সুন্দরবনকে প্লাস্টিক ও থার্মোকল মুক্ত করে সুন্দর পরিবেশ গড়ার ডাক দিলেন (Social Awareness for better environment)। পাশাপাশি তিনি বেলতলি বাজারের কয়েকশো ব্যবসায়ীকে প্লাস্টিক বর্জন করার পরামর্শ দেন ৷ প্রতিটি দোকানে দোকানে গিয়ে ক্রেতা বিক্রেতাদের সচেতন করে তোলেন পরিবেশের বিষয়ে ।