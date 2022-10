.

Snow Fall in Srinagar: মুঘল রোডে নতুন করে তুষারপাত Published on: 5 minutes ago

শ্রীনগরে ব্যাপক তুষারপাত(Snow Fall in Srinagar)৷ যার জেরে বৃহস্পতিবার বন্ধ করে দেওয়া হল পুঞ্চ ও রাজৌরির সঙ্গে সোপিয়ানের সংযোগকারী মুঘল রাস্তা(Fresh snowfall shuts down Mughal road in Srinagar)৷ তুষারপাত না বন্ধ হওয়া পর্যন্ত রাস্তা বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশের ডেপুটি সুপার ৷