Post Poll Violence : ভোট পরবর্তী হিংসায় এবার তলব প্রাক্তন শিক্ষক ও কাউন্সিলরকে Published on: 1 hours ago

ভোট-পরবর্তী হিংসায় (Post Poll Violence) এবার তলব করা হল সিউড়ির প্রাক্তন শিক্ষক (Former teacher) প্রফুল্ল চৌধুরীকে । শনিবার সকাল দশটায় দুর্গাপুরের এনআইটিতে সিবিআইয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পে হাজিরা দেন তিনি । কয়েক সপ্তাহ ধরে ভোট-পরবর্তী হিংসায় অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mandal)কল লিস্ট থেকে একের পর এক ব্যক্তিকে তলব করছে সিবিআই । অনুব্রতর কল লিস্ট দেখেই প্রাক্তন শিক্ষককেও তলব করে সিবিআই বলে জানা গিয়েছে । এই একই মামলায় সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে দুর্গাপুরে ডাকা হয় বীরভূম জেলার বোলপুরের বাসিন্দা সরকারি ফুড সাপ্লাই দফতরের কর্মী (Govt Employee) অরিজিৎ সিনহাকে । এছাড়াও সিবিআইয়ের (CBI) পক্ষ থেকে আজ ঢাকা হয় কাটোয়ার দাইহাট পৌরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর (Former Councilior) সুদীপ্ত রায়কে (Former teacher and councilor summoned for post poll violence)।