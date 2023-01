.

Fire at Baguiati Bank: বাগুইআটিতে ব্যাংকে আগুন, ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন Published on: 22 minutes ago

বাগুইআটির একটি ব্যাংকে আগুন (Fire breaks out inside a bank at Baguiati) । জানালা দিয়ে ধোঁয়া বেরোতে দেখে স্থানীয়রা দমকলে খবর দেন । ঘটনাস্থলে গিয়েছে দমকলের দুটি ইঞ্জিন (Two fire tenders at spot) । আগুনে নেভানোর চেষ্টা করছেন দমকল কর্মীরা । শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান তাঁদের । ব্যাংকের নথিতে আগুন লেগেছে বলে জানা গিয়েছে । ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোন হতাহতের খবর নেই ।