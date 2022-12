.

Fire at Habra: 6টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আয়ত্তে হাবড়ার রেলবস্তির আগুন, পুড়ে ছাই 50টি ঘর

বুধবার বিকেল নাগাদ আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হল হাবড়ার রেলবস্তির প্রায় 50টি ঘর(Fire Breaks Out at Habra Rail Slum)। এদিন রেলবস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যাহত হয় বনগাঁ-শিয়ালদা শাখার ট্রেন চলাচল (Fire at Habra)। বুধবার বিকেলে উত্তর 24 পরগনার হাবড়া পৌরসভার 17 নং ওয়ার্ডের রেলবস্তি এলাকায় আগুন লাগে ৷ এদিন হঠাৎই রেলবস্তির একটি ঘরে ধোঁয়া দেখতে পান স্থানীয়রা। মুহূর্তের মধ্যে ওই বাড়িটি গ্রাস করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই একের পর এক বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলের ছ'টি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ বস্তি এলাকার বেশিরভাগ অংশের বাড়ি বাঁশ ও দরমার বেড়া হওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে বলে জানায় দমকল। তবে কীভাবে আগুন লাগলো তা এখনও পরিষ্কার নয়।