Published on: 3 hours ago

আসানসোল শহরের অভিজাত গ্র্যান্ড হোটেলে আগুন (fire at grand hotel in asansol) ৷ রবিবার সকালে হোটেলের চারতলার একটি রুমে আগুন থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখা যায় ৷ মুহূর্তের মধ্যে চারতলার উপরের অংশ পুরোটাই ধোঁয়ায় ঢেকে যায় (Fire in Grand Hotel) । হোটেলে থাকা বোর্ডারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের দু’টি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ জানা গিয়েছে, চারতলার একটি রুমে হঠাৎই আগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে । অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরেই হোটেলের ঘরে থাকা অতিথিরা বেরিয়ে আসেন ৷ নিমেষের মধ্যে ধোঁয়ায় ভরে যায় ঘর (Grand Hotel) ৷ আগুনের গ্রাসে ওই রুমটি পুরোটাই ভস্মীভূত হয়ে যায়। যদিও দমকলের দুটি ইঞ্জিন প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে । প্রাথমিকভাবে অনুমান শর্ট সার্কিট থেকেই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটেছে ৷ তবে ঘটনার পরই প্রশ্ন উঠছে, এতবড় হোটেলে স্মোক ডিটেকটর বা অটোমেটিক জল পড়ার মেশিন কেন কাজ করল না । এই সিস্টেমগুলি সঠিকভাবে কাজ করলে হোটেলের রুমটির ক্ষয়ক্ষতি হত না । এই প্রসঙ্গেই হোটেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিদ্যুত বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যই ফায়ার এলার্ম ও স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কাজ করেনি । এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই ৷