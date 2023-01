.

Assam Ex Army Man: কার্গিল যুদ্ধের জওয়ানকে নাগরিকত্ব প্রমাণের নোটিশ Published on: 1 hours ago

দেশের সেনাবাহিনীর হয়ে কাজ করা প্রাক্তন এক জওয়ানের নাম উঠল সন্দেহভাজন নাগরিকদের তালিকায় ৷ এবারও স্থান অসম ৷ এর আগেও এনআরসি (NRC List) তালিকা তৈরির সময় কয়েকজন প্রাক্তন সেনা আধিকারিকের নাম ডাউটফুল সিটিজেন (doubtful citizen) তালিকায় উঠেছিল ৷ এবারে যে ব্যক্তির নাম ওই তালিকায় উঠেছে তিনি অসমের বরপেটার বাসিন্দা (Ex Army man in Assam) ৷ নাম আবদুল হামিদ ৷ 28 বছর ধরে তিনি দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন ৷ 1999 এর কারগিল যুদ্ধেও তিনি অংশ নেন ৷ জানা গিয়েছে ফরেনার্স ট্রাইবুনাল তাঁকে তাঁর নাগরিকত্ব প্রমাণের নির্দেশ দিয়েছেন (Ex Army man in Assam asked to prove citizenship) ৷