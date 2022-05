.

Elephant in locality at Siliguri: নিজেই গেট খুলে ঘরের পাশে হাঁটছে দাঁতাল, আতঙ্ক শুকনায় Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

নকশালবাড়ির হান্ডিবস্তির পর ফের লোকালয়ে ঢুকল হাতি (Elephant in locality at Siliguri)। শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ি সংলগ্ন শুকনার মেচিবাড়ি এলাকার মূল বাজারে ঢুকে পড়ে একটি দাঁতাল । একটি বাড়ির গেট খুলে যেন মর্নিংওয়াক করছে গজরাজ (elephant enters in locality at Sukna)। বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন ভোরবেলায় শুকনা সংলগ্ন মোহরগাঁও জঙ্গল থেকে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে হাতিটি ৷ বাজারের মূল সড়ক দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায় তাকে । এরপর বাজারের মধ্যে দিয়ে সেটি ঢুকে পড়ে মেচিবাড়ির জনবসতি এলাকায় । বেশ কয়েকটি বাড়ির পাঁচিলও ভেঙে দেয় হাতিটি । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন শুকনা এলিফেন্ট স্কোয়াডের বন কর্মীরা । তাঁরা দলছুট ওই হাতিটিকে ফের মোহরগাঁও হয়ে খৈরানি দিয়ে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেন । শুকনা এলাকায় হাতি চলাচলের একাধিক করিডর রয়েছে । মাঝেমধ্যেই ওই এলাকায় জঙ্গল থেকে ঢুকে পড়ে হাতি । এ দিন সকালেও ওই দাঁতালটি লোকালয়ে ঢুকে পড়লে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায় ৷ জঙ্গলে হাতিটিকে পাঠানোর পরও তার উপর নজরদারি রাখছেন বনকর্মীরা (Siliguri news)।