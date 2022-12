.

Elephant Attack: ঝাড়গ্রাম শহর লাগোয়া জঙ্গলে ঢুকে পড়ল হাতির দল! হানায় জখম এক ব্যক্তি Published on: 13 hours ago

ঝাড়গ্রাম শহর লাগোয়া জঙ্গলমহল জুলজিক্যাল পার্কের পেছনের জঙ্গলে বুধবার ভোরে ঢুকে পড়ে একটি হাতির দল। হাতির হানায় ইতিমধ্যেই গুরুতরভাবে জখম এক গ্রামবাসী (One injured in elephant attack in Jhargram) ৷ তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়েছে । জানা গিয়েছে, কংসাবতী নদী পেরিয়ে শাবক-সহ 13টি হাতির একটি দল ঝাড়গ্রাম সদর গ্রামীণ ব্লকের রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সেবায়তন এলাকায় ঢুকে পড়ে। মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে বুধবার ভোর পর্যন্ত সেবায়তন এলাকায় হাতির দলটি তাণ্ডব চালাতে থাকে। সেবায়তন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পলিটেকনিক কলেজের পাঁচিল ভেঙে দেয় হাতির দল। তারপরে সেখান থেকে হাতির দলটি ঝাড়গ্রাম রেঞ্জের অন্তর্গত ধবনি বিটের ডিয়ার পার্কের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে । হাতির দলের এলাকায় প্রবেশের খবর পেয়ে এলাকার বহু মানুষ হাতি দেখতে ভিড় করেন। তাদেরই একজন খানাকুল গ্রামের চাঁদু দলাইকে আক্রমণ করে একটি হাতি। ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ।