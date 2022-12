.

Blood Donation Camp in Wedding: সংকট মেটাতে নিজের বিয়ের দিন রক্তদান শিবির চিকিৎসকের Published on: 16 hours ago

নিজের বিয়েতে বৃহস্পতিবার রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলেন কোচবিহার এমজেএন হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ সায়ন পাল(Doctor Arranged Blood Donation Camp on his Marriage Day)৷ চিকিৎসক হিসেবে তিনিই এগিয়ে এলেন এই কাজে অন্যান্যদের বার্তা দিতে ৷ এদিন তাঁর বাড়ি গোলবাগান এলাকায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন(Blood Donation Camp in Wedding)৷ প্রায় 40 ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয় । এই বিষয়ে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ রাজীবপ্রসাদ জানান, কোচবিহার মেডিক্যালে রক্তের সংকট রয়েছে । বিভিন্ন ক্লাব সংস্থার কাছে রক্তদান শিবির করার আহ্বান জানানো হয়েছিল । সেভাবে কাজ হয়নি । তাই যেহেতু এখন বিয়ের মরশুম এবং বিয়েতে প্রচুর মানুষের সমাগম হয় । তাই প্রতিদিন একটা করে রক্তদান শিবির করলে ভালো হয় ।