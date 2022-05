.

2 hours ago

48 minutes ago

নতুন করে আটটি রাজ্যের দায়িত্ব পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরলেন দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh comments on his charge of eight states) ৷ তৃণমূলের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে বাংলা থেকে দিলীপ ঘোষকে সরিয়ে অন্য রাজ্য পাঠানো হয়েছে ৷ এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "তাঁরা তো ভালই থাকবে তাহলে আমি না থাকলে ৷ শান্তিতে থাকুক, আনন্দে থাকুক ৷ তবে পার্টি যে দায়িত্ব দেয়, সেটা আমরা করি, এটাই আমাদের রীতি ৷" আরও বলেন "আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংগঠনের কাজেই আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ নতুন করে যে বুথগুলোতে বিজেপি হেরেছে সেগুলোতে চেষ্টা হচ্ছে জেতার জন্য ৷ সারা দেশ জুড়ে 5 জনকে নিয়ে একটি কমিটি হয়েছে ৷ তার মধ্যে আমি আছি ৷ আমাকে 8টা রাজ্যের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ এই কাজ জুন মাস থেকে শুরু হবে (BJP leader Dilip Ghosh on his new venture) ৷"