Breaks Coconut with Head: এক মিনিটে মাথা দিয়ে 51টি নারকেল ভেঙে রেকর্ড বিহারের ধর্মেন্দ্রর Published on: 5 hours ago

তিনি বিহারের কাইমুর জেলার ধর্মেন্দ্র সিং (Headman Dharmendra Singh Of Kaimur)। হেডম্যান নামে সারা বিশ্বে বিখ্যাত । তাঁর নামে রয়েছে 6টি বিশ্ব রেকর্ড । মাথা দিয়ে নারকেল ভাঙার জন্য ধর্মেন্দ্রর নাম গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ডে স্থান পেয়েছে (Dharmendra Singh Name In Guinness Book)। মাথা দিয়ে লোহার রডও ভেঙেছেন তিনি ৷ অনেক টিভি শো এবং স্টেজ শো করেছেন । তিনি সব সময়ই শিরোনামে থাকেন তাঁর কাজের কারণে । 2017 সালে তিনি 2 মিনিট 50 সেকেন্ডে মাথা দিয়ে 51টি কদবেল ভেঙে চিনের বিরুদ্ধে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন । এর পাশাপাশি, 2017 সালে চিনের বিপক্ষে ধর্মেন্দ্র 1 মিনিটে 57টি নারকেল ভেঙে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন (Dharmendra Breaks Coconut with Head) । 12 বছর বয়স থেকে এভাবেই একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছেন ধর্মেন্দ্র ৷