.

Devotees throng Dakshineswar temple: নববর্ষে দক্ষিণেশ্বরে পুজো দিতে মানুষের ঢল Published on: 37 minutes ago

Koo_Logo Versions

আজ বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী শুভ নববর্ষ (Bengali new year), 1429-এর সূচনা । আজকের দিনে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধির জন্য দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ভিড় জমালেন ব্যবসায়ীরা (Devotees throng Dakshineswar temple)৷ সাধারণ ভক্তরাও পরিবারের শান্তি ও আরোগ্য কামনায় সাতসকালে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন ৷ অসহ্য গরম উপেক্ষা করে পুজো দেওয়ার লম্বা লাইন চোখে পড়ে ৷ আজ মন্দির প্রাঙ্গণে কঠোর নিরপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে (Dakshineswar temple on Bengali new year )।