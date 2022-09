.

CPIM Agitation at Durgapur: আইনমন্ত্রী বেআইনি কাজের সঙ্গে জড়িত, দুর্গাপুর পৌরনিগম ঘেরাও অভিযানে কটাক্ষ বামেদের Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

দ্রুত পৌরভোটের দাবিতে বুধবার দুর্গাপুর নগর নিগমের সামনে বিক্ষোভ দেখাল সিপিআইএম ৷ পুড়িয়ে দেওয়া হল সরকারি পৌর প্রশাসকের তালিকা(CPIM Agitation at Durgapur)। পাশাপাশি রাজ্যের মন্ত্রী তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলার মুখ মন্ত্রী মলয় ঘটকের কলকাতার বাড়িতে সিবিআই তল্লাশিকে কটাক্ষ করে সিপিএম নেতা পঙ্কজ রায় সরকার জানান, জেলা-সহ রাজ্যে সবচেয়ে বেশি বেআইনি কাজ করেছেন আইনমন্ত্রী(cpim shows agitation in front of Durgapur Municipal Corporation)৷