মধ্যপ্রদেশের রাজগঢ়ে জেলা হাসপাতালের আইসিইউ'তে ঘুরে বেড়াচ্ছে গরু ৷ ভাইরাল হয়েছে এই ভিডিয়ো ৷ ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে এই হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে (cow seen in ICU ward of Rajgarh hospital MP) ৷ তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাফাই যে ভিডিয়োর কথা বলা হচ্ছে সেটি পুরনো কোভিড আইসিইউ ওয়ার্ড ৷ তবে এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ওই হাসপাতালের সুপার ও নিরাপত্তারক্ষীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে (Cow in ICU Ward) ৷