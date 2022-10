.

Attack on Couple: সোনারপুরে মদ্যপ যুবকের হাতে আক্রান্ত দম্পতি Published on: 49 minutes ago

Koo_Logo Versions

ধারালো অস্ত্র দিয়ে দম্পতির উপর হামলার চেষ্টা ও মারধরের ঘটনা ঘটল সোনারপুর থানা এলাকার সুভাষগ্রামে(Couple attacked by alcoholic youth in Sonarpur)। রবিবার সকালে এন্টালি এলাকার দুই বাইক আরোহী চম্পাহাটি এলাকা থেকে বাজি কিনে ফিরছিল । তারা মদ্যপ অবস্থায় ছিল বলে অভিযোগ । তাদের কাছে ধারালো অস্ত্রও ছিল । প্রাইভেট গাড়িতে ছিলেন সুভাষগ্রাম এলাকার এক দম্পতি । কোনওভাবে বাইক ও গাড়ির মধ্যে ধাক্কা লেগে পড়ে যায় এই দুই বাইক আরোহী । প্রথমে হেলমেট দিয়ে ও পরে নিজেদের কাছে থাকা ধারালো অস্ত্র বের করে হামলা চালানোর চেষ্টা করে ওই দুই বাইক আরোহী ৷ স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হন স্ত্রীও(Attack on Couple)। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দুই যুবককে মারধর করে ৷ একজন আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি । অন্যজনকে আটক করেছে পুলিশ । ঘটনায় সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ।