Cobra found in Pakur: বিছানার উপর ফণা তুলে কোবরা, দেখুন ভিডিয়ো Published on: 35 minutes ago

ঘরের বিছানার উপর ফণা তুলে রয়েছে এক কোবরা ! তা দেখে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগার বাড়ির সদস্যদের ৷ যদিও পরে বন দফতর এসে সাপটিকে ধরে ফেলে ৷ পরে সেটিকে ছেড়ে দেওয়া হয় জঙ্গলে (cobra rescue in pakur) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ে মহেশপুর থানা এলাকায় বাদাম শেখ নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে (Cobra came out from house in Pakur)৷