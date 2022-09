.

Cleaning Workers Agitation at DMC: প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্যকে ঘিরে দুর্গাপুরে সাফাইকর্মীদের বিক্ষোভ

পুজোর মুখে কাজ বন্ধ রেখে দুর্গাপুর পৌরনিগমের 4 নম্বর বরো অফিসে শনিবার বিক্ষোভ দেখাল সাফাইকর্মীদের একাংশ(Cleaning Workers Protest in Durgapur Around the Board Members)। প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য ধর্মেন্দ্র যাদবকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় সাফাইকর্মীরা(Cleaning Workers Agitation at DMC)৷ তাঁদের অভিযোগ, ড্রেন ও রাস্তা সাফাইয়ের কাজ করেন দুর্গাপুরের প্রায় 1 হাজার 700 জন সাফাইকর্মী । রাজ্য সরকারের মিশন নির্মল বাংলা প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি আবর্জনা নিতে পাঠানো হচ্ছে । এই প্রকল্পের জন্য আলাদা করে অর্থ বরাদ্দ করা হলেও এখানে একই বেতনে অন্য প্রকল্পের কাজ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ।