Mamata to Visit North Bengal: মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত পাহাড় Published on: 2 hours ago

মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত শৈলরানি । সোমবার থেকে চার দিনের পাহাড় সফরে যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Chief Minister Mamata Banerjee on Four Day North Bengal Tour) । আগামিকাল জিটিএ নির্বাচনে জয়ী সভাসদদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে চৌরাস্তায় যোগ দেবেন তিনি । আর এ দিন কলকাতা থেকে বিমানে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর সেখান থেকে সড়কপথে পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী । আজ রিচমন্ড হিলে রাত্রি যাপনের পর কাল চৌরাস্তার ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর । আর জিটিএ নির্বাচনের পর মমতার এই পাহাড় সফরের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিকমহল । অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফরকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বসিত ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার কর্মী-সমর্থকরা । রোহিণী থেকে সোনাদা, কার্শিয়াং, ফাটক, ঘুম-সহ একাধিক জায়গায় মমতাকে স্বাগত জানাবে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার কর্মী-সমর্থক ও পাহাড়বাসী (Mamata to Visit North Bengal)।