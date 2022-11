.

Firhad Hakim on CAA: রাজ্যে কোনও সিএএ হবে না, বিজেপির দাবি উড়িয়ে সাফ জানালেন ফিরহাদ Published on: 1 hours ago

বেশ ক'দিন ধরে ফের সিএএ-কে হাতিয়ার করেছে বিজেপির । ক্ষমতায় এলে রাজ্যে সিএএ লাগু হবে বলেই দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতারা । সেই প্রসঙ্গেই রবিবার রাজ্যে সিএএ হবে না বলে সাফ জানালেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (CAA will not implemented in Bengal Says Firhad Hakim)। এদিন মন্ত্রী ফিরহাদ জানান(Firhad Hakim on CAA), এ রাজ্যে কোনও সিএএ হবে না । কে সার্টিফিকেট দেখবেন ? নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ ? ওদের নিজেদের কাগজ আছে ? উনিও ভোটার আমিও ভোটার । ওনাকে প্রমাণ দিতে যাব যাব কেন ?