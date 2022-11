.

BJP Protest on Dengue: রাস্তায়, পৌর অফিসে মশারি খাটিয়ে বিক্ষোভ বিজেপির Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ডেঙ্গি প্রতিরোধে ব্যর্থ পৌরনিগম ৷ এই অভিযোগ তুলে বুধবার দুপুরে আসানসোল পৌরনিগমের কুলটি বরো অফিসে মশারি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি যুব মোর্চা(BJP Protest on Dengue)। কুলটির নিয়ামতপুর মোড় থেকে মিছিল চলতে চলতে জিটি রোডের উপর পথ অবরোধ শুরু করে তারা । খবর পেয়ে কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীদের ৷ পরবর্তীকালে এই মিছিল এসে পৌঁছয় কুলটি বরো অফিসে এবং সেখানেও মশারি খাটিয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিজেপি যুব মোর্চার কর্মী সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখায়(BJP Protest Against Dengue with Mosquito Net in Kulti)। শেষে বরো অফিসের স্বাস্থ্য অধিকারিকের হাতে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেয় তারা ।