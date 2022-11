.

BJP Agitation in Durgapur: ডেঙ্গি থেকে সাবধান! মশারির ভেতর ঢুকে প্রতিবাদ বিজেপির Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

ডেঙ্গি মোকাবিলায় ব্যর্থ দুর্গাপুর নগরনিগম (BJP Agitation in Durgapur)। এলাকায় ডেঙ্গির ভয়ানক পরিস্থিতি নিয়ে মশারির ভিতর ঢুকে প্রতিবাদ করে বিজেপি যুব মোর্চা। শুক্রবার দুর্গাপুরের এসবি মোড়ে বিজেপি কর্মীরা মশারির ভিতর ঢুকে শহরের ডেঙ্গি পিরস্থিতি নিয়ে প্ল্যাকার্ড তুলে ধরেন। এরপরেই দুর্গাপুর নগর নিগমের 4 নম্বর বোরো অফিস ঘেরাও করে প্রতিবাদ দেখান তাঁরা (Bjp aggitation Against dengue in durgapur)। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, এলাকার বেহাল নিকাশী ব্যবস্থা এবং আর্বজনা সাফাই হচ্ছে না ৷ যার জেরে বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ। এই সমস্ত বেহাল পরিস্থিতি নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা ৷