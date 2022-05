.

Bimal Gurung : শারীরিক অবস্থার অবনতি, হাসপাতালে ভর্তি অনশনরত বিমল গুরুং Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তড়িঘড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হল অনশনরত গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুংকে (Bimal Gurung falls ill during Hunger Strike)। রবিবার সন্ধ্যেবেলায় বিমল গুরুংকে দার্জিলিং জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় (Bimal Gurung admitted in hospital)। 25 মে জিটিএ নির্বাচনের বিরোধিতায় আমরন অনশন শুরু করেছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরু । তাঁকে অনশন প্রত্যাহারের জন্য একাধিক নেতৃত্ব আবেদন জানিয়েছিল । কিন্তু তারপরেও অনশন প্রত্যাহার করেননি বিমল গুরুং। তাঁর চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যে একটি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে (Bimal Gurung on Hunger Strike)। তবে তিনি হাসপাতাল থেকেও অনশন চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি ।