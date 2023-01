.

Died By Accident: পিকনিক থেকে ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনা, মৃত যুবক Published on: 1 hours ago

পিকনিক করে ফেরার সময় বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু যুবকের (Youth Died By Accident)৷ মৃতের নাম শুভেন্দু বেড়া ৷ রবিবার বাগনান বাঙালপুরে ঝাউতালায় বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে গিয়েছিলেন ওই যুবক । সন্ধ্যের সময় পিকনিক থেকে ফেরার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক নিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি (Biker died by accident at Bagnan in Howrah) । গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে বাগনান পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । শুভেন্দুর মৃত্যুর খবর তাঁর বাড়িতে আসার পরেই পরিবারে ও এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া । শুভেন্দুর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ।