BMC drive to ensure plastic ban: বিধাননগরে প্লাস্টিক বর্জন অভিযানে পৌরনিগম, হানা বিভিন্ন বাজারে Published on: 2 hours ago

প্লাস্টিক বর্জন অভিযানে নামল বিধান নগর পৌরনিগম (BMC drive to ensure plastic ban)। সকাল থেকে বিভিন্ন বাজারে হানা দেন বিধান নগর পৌরনিগমের মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) বাণীব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (Bidhannagar Municipal Corporation drive to ensure ban of plastic bags in market)। এফডি ব্লক মার্কেট থেকে শুরু হয় অভিযান । বাণীব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "গত 25 তারিখ বোর্ড মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, 75 মাইক্রনের নিচে কোনও প্লাস্টিক বাজারে বা দোকানে রাখা যাবে না । আজ থেকে প্লাস্টিক বর্জন অভিযান শুরু করেছি । আজ যাঁদের কাছে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক পাওয়া গেল, তাঁদের ছাড় দেওয়া হয়েছে ৷ শুধু আজকের জন্য প্লাস্টিকগুলোকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । বলা হয়েছে, আমরা আবার আসব ৷ তখন যদি কোনও দোকানে এই প্লাস্টিক পাই, তবে দোকানদারকে জরিমানা করা হবে । এর পরেও যদি প্রয়োজন হয় তাঁদের গ্রেফতার করার ব্যবস্থা আইনে আছে ৷ সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে । 41টি ওয়ার্ডে এই অভিযান চলবে ।"