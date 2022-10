.

হোয়াইট হাউসে সোমবার দীপাবলি উদযাপনে মাতলেন সস্ত্রীক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন(Bidens host largest ever Diwali reception at White House)৷ উপস্থিত ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসও ৷ এই অনুষ্ঠানে তাঁরা সাক্ষাৎ করেন আমেরিকাবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে ৷ অতিথি অভ্যর্থনার সময় বাইডেন জানান, হোয়াইট হাউসে বড় করে পালিত এটাই প্রথম দীপাবলি(Diwali in White House)৷ 200 জনেরও বেশি বিশিষ্ট আমেরিকাবাসী ভারতীয় এদিনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন ৷ উৎসবে ছিল ঋসভ শর্মার ডান্স ট্রুপ দ্য সা ডান্স কোম্পানির সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ৷ অতিথিরা ঐতিহ্যবাহী বাঙালি পোশাক শাড়ি, লেহেঙ্গা ও শেরওয়ানিতে সেজেছিলেন ৷ মেনুতে ছিল জিভে জল আনা ভারতীয় খাবার ৷