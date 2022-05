.

Firhad Hakim on waterlogging: গতবারের মতো জল জমবে না, বর্ষার মুখে খিদিরপুর-বেহালাবাসীকে আশ্বাস মেয়রের Published on: 2 hours ago

বেহালায় দীর্ঘদিন ধরে চলছে কেইআইআইপির আওতাধীন নিকাশি পাইপলাইনের কাজ । খিদিরপুরে তৈরি হয়েছে পাম্পিং স্টেশন । এই দুই এলাকার একাধিক ওয়ার্ড গতবার বর্ষায় দিনের পর দিন জলের তলায় ছিল (Kolkata waterlogging)। জমা জলের যন্ত্রণায় নাজেহাল হতে হয়েছে নাগরিকদের । তবে এ বার তেমনটা হবে না বলেই আশ্বাস দিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim on waterlogging)। বুধবার কেইআইআইপি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি । কী অবস্থায় দাঁড়িয়ে কাজ সে সব বিস্তারিত জানেন । এরপর সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি (Behala Khidirpur will not be waterlogged this year) বলেন, "এ বার বেহালায় এত জল জমার সমস্যা হবে না । খিদিরপুরে ইতিমধ্যেই সেই সমস্যা অনেকটা লাঘব হয়েছে (Kolkata rains)। কেইআইআইপি নিয়ে আজ আমরা এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছি । টালিগঞ্জ, বেহালার বিস্তীর্ণ এলাকা রয়েছে, যেখানে তীব্র আকারে জল জমে থাকার সমস্যা রয়ে গিয়েছে । বৃষ্টি হলেই সেখানে জল জমে । সেটা এ বার হবে না । কেইআইআইপি প্রকল্পের অধীন অনেক কাজই হয়ে গিয়েছে । বাকি কাজ অগাস্ট মাসের শেষের দিকে শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করছি । আশা করছি, তার পর থেকে বড় বড় জায়গাগুলিতে আর জল জমার সমস্যা থাকবে না । সামান্য কিছু জায়গায় থাকবে । ধীরে ধীরে সেই সমস্যাও মিটিয়ে ফেলা হবে ।"