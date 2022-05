.

Road Accident in Nadia : শ্রমদিবসে বাড়ি ফেরার পথে নদিয়ায় পথ দুর্ঘটনায় আহত 15 শ্রমিক

ঈদের ছুটিতে বাড়ি ফেরার সময় শ্রমিক দিবসের দিনে পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন কমপক্ষে 15 জন শ্রমিক ৷ ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার ধুবুলিয়া থানার সিংহাটি 34 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর (At least 15 workers injured in road accident on Labour Day in Nadia) । জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদের বেশ কয়েকজন শ্রমিক হাওড়ায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন দীর্ঘদিন ধরেই । সামনে ঈদ, আর এই কারণেই ছুটি নিয়ে তাঁরা হাওড়া থেকে একটি ট্রাকে চড়ে মুর্শিদাবাদে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন । সিংহাটি 34 নম্বর জাতীয় সড়কের কাছে উলটো দিক থেকে একটি লরি এসে তাঁদের ট্রাকে মুখোমুখি ধাক্কা মারে । বিকট আওয়াজ পেয়ে পথচারী এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে যান । প্রাথমিক ভাবে তাঁরাই তড়িঘড়ি আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান । বেশ কয়েকজনের আঘাত গুরুতর । তবে কারও প্রাণহানি হয়নি । দুর্ঘটনার কারণ জানার চেষ্টা করছে ধুবুলিয়া থানার পুলিশ । দুর্ঘটনার ফলে কিছুক্ষণের জন্য 34 নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে (Road Accident in Nadia) ।