.

Arms Recovered from Siliguri: দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করতে গিয়ে মহিলার কামড়ে জখম পুলিশ কর্মী Published on: 3 hours ago

দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করার অভিযান চালাতে গিয়ে মহিলার কামড়ে জখম পুলিশকর্মী । তবে এই ঘটনায় আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার ওই দুষ্কৃতী । ধৃতের নাম মহম্মদ একরাম(arrest 1 with Fire Arms from Siliguri)। বুধবার রাতে ধৃতকে গ্রেফতার করতে মাটিগাড়া থানা এলাকার বিশ্বাস কলোনীতে অভিযান চালায় শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের মাটিগাড়া থানার পুলিশ(Arms Recovered from Siliguri)। অভিযোগ, গ্রেফতার করার সময় একদল মহিলা বাধা দেয় পুলিশকে । তার মধ্যে এক মহিলা আচমকাই এক পুলিশকর্মীর হাতে কামড় দেয় । ঘটনায় জখম হন ওই কর্মী । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেই সময় থানা থেকে আরও পুলিশ ডাকা হলে মহিলারা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায় । পরবর্তীতে মহম্মদ একরামকে গ্রেফতার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ । পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত একরাম মাদক ব্যবসায়ী বলে বিশেষ পরিচিত । তার খোঁজে বহুদিন ধরেই তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ । তবে তার কাছ থেকে পাওয়া ওই আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে আনা হয়েছিল তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । এছাড়াও এই ঘটনায় আর কারা কারা জড়িত রয়েছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।