Arjun on By Election : রাষ্ট্রপতি শাসন ছাড়া বঙ্গে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়, মন্তব্য অর্জুনের Published on: 1 hours ago

আসানসোল (Asansol By Election 2022) ও বালিগঞ্জের উপনির্বাচনে (Ballygange By Election 2022) কমিশনের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং (BJP MP Arjun Singh) ৷ মঙ্গলবার উত্তর 24 পরগনার জগদ্দলে বসে ভোট পরিচালনার কাজ সামলানোর মাঝে তিনি এই মন্তব্য করেন ৷ তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে 356 ধারা ছাড়া সুষ্ঠ নির্বাচন হবে না (Arjun Singh Claims without 356 neutral vote not possible in West Bengal) ।