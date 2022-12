.

28th KIFF 2022: শহরে পৌঁছে গেলেন বিগ-বি, চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন কিছুক্ষণ পরেই Published on: 1 hours ago

Updated on: 56 minutes ago

আজ থেকে শুরু হচ্ছে, 28তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (28th KIFF 2022) ৷ চলবে 22 ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷ ছবির উৎসবের উদ্বোধন করতে শহরে চলে এলেন বিগ বি ৷ এদিন দুপুরে তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। বিকেলে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান মঞ্চ আলো করবেন সুপারস্টার অমিতাভ বচ্চন, শাহরুখ খান, জয়া বচ্চন, রানি মুখোপাধ্যায়, শত্রুঘ্ন সিনহা, গায়ক অরিজিৎ সিং, কুমার শানু-সহ এক ঝাঁক তারকা ৷ উদ্বোধনে অমিতাভ বচ্চন ও জয়া বচ্চনের উপস্থিতিতেই দেখানো হবে এই জুটির জনপ্রিয় হিন্দি ছবি 'অভিমান' (Amitabh Jaya's Film Aviman Will be Shown in 28th KIFF 2022) ৷