Baguiati Missing Boy: পদক্ষেপ নিচ্ছে না পুলিশ, নিখোঁজ ছেলের ছবি নিয়ে থানার সামনে ধরনায় বাবা-মা Published on: 2 hours ago

কেষ্টপুর বারোয়ারি তলার বাসিন্দা, বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র সৌভিক দেবনাথ (19) গত শুক্রবার থেকে নিখোঁজ (Parent seats in Dharna in Front of Baguiati Police Station with Picture of Missing Boy) ৷ সৌভিকের পরিবারের অভিযোগ, বাগুইআটি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও কোনওরকম ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ । উলটে পুলিশ দুর্ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ সৌভিকের মা-বাবার ৷ সৌভিকের বাবা-মা জানিয়েছেন, ছেলে অনলাইনে গেম খেলত ৷ গেমের মাধ্যমে একাধিক টাকা তাঁদের অ্যাকাউন্ট থেকে লেনদেন হয়েছে ৷ সেই সমস্ত তথ্য পুলিশকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু বাগুইআটি থানার পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ৷ এর প্রতিবাদে বুধবার ওই বাবা-মা বাগুইআটি থানায় গেটের সামনে বৃষ্টির মধ্যে ধরনায় বসেন ৷ সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরা দেখে শেষমেষ পুলিশের পক্ষ থেকে তাঁদের থানার ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ছেলেকে খুঁজে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয় ৷ আর এখানেই বাগুইআটি থানার (Baguiati Police Station) বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠছে কেন পুলিশ আগে ব্যবস্থা নিল না ?