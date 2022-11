.

Agnimitra on IISCO Apartment: ইসকোর শতাধিক আবাসন দখল করে রেখেছে তৃণমূল: অগ্নিমিত্রা Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

একদিকে যখন সরকারি জমি দখল মুক্ত করতে বুলডোজার চালানো হচ্ছে ঠিক তখনই আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক ইসকো কারখানার আবাসন দখল করে রাখার অভিযোগ তুললেন শাসকদলের নেতাদের বিরুদ্ধে(Agnimitra Paul Says That TMC-Occupied Hundreds IISCO Apartment) । তাঁর দাবি, তৃণমূল নেতারা ইসকোর শতাধিক আবাসন দখল করে রেখেছে বার্নপুর শহরে(Agnimitra on IISCO Apartment)। শুধু তাই নয়, সেই আবাসনগুলি ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে । যদিও বিষয়টিতে আমল দিতে নারাজ তৃণমূল নেতা তথা বার্নপুর এলাকার কাউন্সিলর অশোক রুদ্র ৷ তিনি জানান, উনি কি নির্দিষ্ট করে কোনও নাম বলেছেন ? ইসকো তো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা । উনি কেন্দ্রের শাসকদলের বিধায়ক । উনি চাইলেই তো দখলদার মুক্ত হতে পারে ইসকো আবাসন । তৃণমূল এসব কাজ করে না । আমরাই বহুবার চিঠি দিয়েছি ইসকো কর্তৃপক্ষকে দখলদার মুক্ত করার জন্য ।