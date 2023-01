Published on: 1 hours ago

দু'বছর করোনা অতিমারী (Covid Situation) কাটিয়ে এবার ফের শুরু হল ঘাটাল উৎসব ও শিশু মেলা (Ghatal Shishu Mela 2023) ৷ সোমবার মহাসমারোহে পায়রা উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিক (Actor Ranjit Mallick)। এছা়ড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাটালের মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস-সহ থেকে শুরু করে একাধিক জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের আধিকারিকরা । বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, কুচকাওয়াজ এবং মূল মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলন, পতাকা উত্তোলন ও সাদা পায়রা উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন হল ।

এ বছর ঘাটাল উৎসব ও শিশু মেলা 34তম বর্ষে পদার্পণ করল ৷ অরবিন্দ স্টেডিয়ামে (Arabinda Stadium) 10 দিন ধরে চলবে এই মেলা । বিভিন্ন সামগ্রীর দোকানের পাশাপাশি মেলায় কৃষি ও চিত্র প্রদর্শনীর স্টলও থাকছে । এছাড়াও মেলা চলাকালীন প্রতিদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সঙ্গে সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে ৷ যেখানে হাজির থাকবেন নামী শিল্পীরা । যদিও এ দিন মেলার উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি অভিনেতা তথা স্থানীয় সাংসদ দেব'কে ( Local MP deepak adhikari Alias Dev was absent in the event) । আর তাঁর অনুপস্থিতি নিয়েই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা ।