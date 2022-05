.

TMC Rally in Haldia : আজ শুভেন্দু গড়ে অভিষেকের সভা, সেজে উঠেছে হলদিয়া Published on: 2 hours ago

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় আইএনটিটিইউসির ডাকে হলদিয়া রানিচক সংহতি ময়দানে আজ হতে চলেছে শ্রমিক সমাবেশ (TMC Rally in Haldia)। উপস্থিত থাকবেন তৃণমূলের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee to participate in a Rally at Haldia)। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন রয়েছে । একদিকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসে দিনের পর দিন যেরকম গোষ্ঠী কোন্দল শুরু হয়েছে ৷ অপরদিকে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি থেকে ভাঙ্গন শুরু হয়েছে । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিক সংগঠনের এই সভা মঞ্চ থেকে কর্মীদের উদ্দেশে কী বার্তা দেন, সেই দিকেই তাকিয়ে রয়েছে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তায় যাতে কোনও খামতি না থাকে সেদিকে নজর রাখছে জেলা পুলিশ । তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা জেলা জুড়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় বড় কাট আউট লাগিয়েছে তাঁকে স্বাগত জানাতে ।