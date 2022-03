.

Militant Killed in Pulwama : আওয়ান্তিপোরা সেক্টরে বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম 1 জঙ্গি Published on: 7 minutes ago

জম্মু ও কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত 1 অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গি (One Unidentified Militant Killed in Pulwama by Security Forces) ৷ আজ দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার আওয়ান্তিপোরা সেক্টরের চারসু গ্রামে বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই শুরু হয় (Special Operation by Security Force in Awantipora Sector) ৷ আজ সকালে শ্রীনগর-জম্মু জাতীয় সড়কের কাছে ওই গ্রামে জঙ্গিদের অবস্থান নিশ্চিত করে বাহিনী ৷ পরে পুরো গ্রাম ঘিরে ফেলে অভিযান শুরু করে জওয়ানরা ৷ সেই সংঘর্ষেই এক জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে ৷ গ্রামের প্রতিটি আসা ও যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে জঙ্গিরা আত্মগোপন করে রয়েছে, তার আশেপাশের বাড়িগুলি খালি করে দেওয়া হয়েছে ৷ জঙ্গিরা কোনওভাবেই যাতে পালাতে সক্ষম না হয়, তাও নিশ্চিত করা হয়েছে ৷