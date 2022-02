.

Bhoy peyo naa Shooting : শ্য়ুটিংয়ের হাঁড়ির খবর নিতে 'ভয় পেও না'র সেটে ইটিভি ভারত Published on: 3 hours ago

পরিচালক অয়ন দের হাত ধরে আসছে নতুন বাংলা থ্রিলার 'ভয় পেও না'। মে মাসের 20 তারিখ বড়পর্দায় আসার কথা রয়েছে এই অতিপ্রাকৃত থ্রিলারটির ৷ ওম সাহানি এবং শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত এই ছবির শ্য়ুটিং চলছে বাকরাহাটের সৃষ্টি গার্ডেনে । গল্প নিয়ে খোঁজ খবর নিতে ছবির সেটে পৌঁছেছিল ইটিভি ভারত ৷ ছবি সম্পর্কে নানা জানা অজানা কথা তুলে ধরলেন পরিচালক অয়ন এবং অভিনেতা ওম (Om Sahani And Ayan Dey Share their thoughts on the upcoming Film)৷