No Impact of Strike : শ্রমিক সংগঠনের ডাকা বনধের প্রভাব পড়ল না দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে Published on: 2 hours ago

কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের ডাকা বনধকে ব্যর্থ করতে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের সামনে জমায়েত শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের ৷ 12 দফা দাবিতে আজ এবং আগামিকাল সারা ভারতব্যপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওায়া হয়েছে (No Impact Of Strike In Durgapur Steel Plant) ৷ তবে এই বনধের প্রভাব পড়েনি দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা-সহ দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের কলকারখানাগুলিতে ৷ প্রতিদিনের মতো এদিন কর্মীদের হাজিরা ছিল চোখে পড়ার মতো (No Impact of Strike) ৷