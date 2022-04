.

Nigel Akkara: আমার হারাবার কিছু নেই, মন্তব্য অভিনেতা নাইজেল আকারার Published on: 15 minutes ago

এবার অটিস্টিক শিশুদের নিয়ে 'চুপ চাপ চার্লি' শীর্ষক একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে চলেছেন অভিনেতা, নাট্যকার, সমাজকর্মী নাইজেল আকারা । বরাবর সমাজের প্রান্তিক এবং ব্রাত্যদের নিয়ে কাজ করেন নাইজেল । এবারও এক ভিন্নধর্মী কাজ নিয়ে হাজির হবে তাঁর দল 'কোলাহল' । ইটিভি ভারতের সঙ্গে নানা আলোচনায় সামিল হলেন নাইজেল (Nigel Akkara Opens up about His Journey)। জানালেন জীবনে ঘুরে দাঁড়ানোর মন্ত্র ।