Matua Agitation in Chakdaha : মতুয়াদের উপর হামলার প্রতিবাদে চাকদায় 34নং জাতীয় সড়ক অবরোধ Published on: 35 minutes ago

বারুনির মেলায় যাওয়ার পথে বারাসতে মতুয়াদের উপর হামলার ঘটনায় জারি প্রতিবাদ ৷ এবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করলেন মতুয়ারা (NH34 Block by Matua Community in Chakdaha) ৷ রবিবার রাতের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে নদিয়ার চাকদায় 34নং জাতীয় সড়কের উপরে শুয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা ৷ প্রায় 2 ঘণ্টার অবরোধে জাতীয় সড়কে গাড়ি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় ৷ প্রসঙ্গত, গত 29 মার্চ রাতে বারুনির মেলায় যাওয়ার পথে সোনারপুর থেকে আসা মতুয়াদের একটি বাসে হামলার অভিযোগ ওঠে (Attack on Matua Community in Barasat on 29th March) ৷ সেখানে মহিলাদের কূটক্তি করা, ছিনতাই এবং মারধরের অভিযোগ উঠেছে ৷ যে ঘটনায় 4 জনকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ তবে, মতুয়াদের অভিযোগ বহু অভিযুক্ত এখনও অধরা ৷ তাঁদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে ৷ যদিও, প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে, আলাদা করে মতুয়াদের উপরে এই হামলা হয়নি ৷ বচসা থেকেই এই বিবাদ এবং তার থেকে হাতাহাতি হয়েছে ৷ গতকাল রাতের বিক্ষোভের পর চাকদা থানায় ডেপুটেশন জমা দেয় অবরোধকারী মতুয়ারা ৷