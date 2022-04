.

Published on: 1 hours ago

এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী-সহ তিন মহিলাকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী পরিবারের বিরুদ্ধে (Neighbour Accused of Beating hs Candidate and Three Women in Basanti) ৷ অভিযুক্ত প্রতিবেশীরা হলেন সফিক লস্কর, রফিক লস্কর, আক্কাস লস্কর, মনিরুল লস্কর ও আজমিরা বিবি । ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং মহকুমার বাসন্তী থানার অন্তর্গত চড়াবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের 7 নম্বর কুমড়োখালি গ্রামে । ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী (Attack on HS Candidate & his Family) সাইদুল মোড়ল ও তার পরিবারের তিন মহিলা নুরবানু মোড়ল, জাভেদা খাতুন, রেহেনা বিবি । ঘটনার বিষয় জানিয়ে বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত পরিবারের লোকজন । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ ।