Money Snatching at Nabadwip : ছুরি মেরে ব্যবসায়ীর থেকে টাকা ছিনতাই, চিহ্নিত 1 দুষ্কৃতী Published on: 1 hours ago

ব্যবসায়ীকে ছুরি মেরে নগদ টাকা ছিনতাই করে চম্পট দেওয়ার অভিযোগ উঠল তিন দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে (Money Snatched from a Trader at Nabadwip) । ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার নবদ্বীপ থানার অন্তর্গত খড়ের মাঠ এলাকায় । আক্রান্ত ব্যক্তির নাম গৌরাঙ্গ হালদার । গৌরাঙ্গবাবু পেশায় একজন পরিত্যক্ত জিনিসপত্রের ব্যবসায়ী । বুধবার সন্ধ্যায় খড়ের মাঠ এলাকায় ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকাকালীন হঠাৎ তিন দুষ্কৃতী তাঁর পিঠে ছুরি মেরে পাশে থাকা 20 হাজার 330 টাকা নিয়ে চম্পট দেয় (Money Snatching at Nabadwip) । এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় গৌরাঙ্গবাবুকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতাল চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় । অভিযুক্ত তিন দুষ্কৃতীর মধ্যে মহিশুরা উত্তরপাড়ার বাসিন্দা রবিউল শেখকে চিনতে পারেন তিনি । খবর পেয়ে হাসপাতলে পৌঁছয় নবদ্বীপ থানার পুলিশ । গৌরাঙ্গবাবুর সঙ্গে সবিস্তারে কথা বলার পর সম্পূর্ণ ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ।