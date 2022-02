.

Bengal Civic Polls 2022 : হারের আশঙ্কায় ইভিএম ভাঙছে বিজেপি, অভিযোগ মন্ত্রী রথীন ঘোষের Published on: 2 hours ago

হার নিশ্চিত জেনেই ইভিএম ভাঙার খেলায় নেমেছে বিজেপি ৷ বারাসতে বিজেপি প্রার্থীর ইভিএম ভাঙচুর করা নিয়ে মন্তব্য রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের (Minister Rathin Ghosh on EVM Vandalism in Barasat) ৷ আজ সকালে মধ্যমগ্রাম পৌরসভার 28নং ওয়ার্ডের 47নং বুথে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন তিনি (Minister Rathin Ghosh Casts His Vote) ৷ ভোট দিয়ে বেরিয়ে রথীন ঘোষ বলেন, ‘‘ভোটে হারার আশঙ্কায় পরিকল্পিতভাবে বিজেপি ইভিএম ভাঙার খেলায় নেমেছে ৷ ওদের দলের একজন সাংসদ আগেই হুমকি দিয়ে রেখেছে, ইভিএম ভাঙচুর করা হবে ৷ এটা তারই ফলশ্রুতি ৷’’