Ram Navami at Jhargram : রামনবমীতে ঝাড়গ্রামে 31 ফুট উঁচু হনুমান মূর্তির উদ্বোধন মৎস্যমন্ত্রীর

রামনবমীতে ঝাড়গ্রামের 8 নম্বর ওয়ার্ডের মেহারেবাঁধ এলাকায় শিবকালী-বজরংবলী নাগা সাধুর আশ্রমে 31 ফুট হনুমানজীর মূর্তি উদ্বোধন করলেন মৎস্যমন্ত্রী অখিল গিরি (Ram Navami at Jhargram) । রবিবারের এই অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য প্রসূন ষড়ঙ্গী (Minister of Fisheries Akhil Giri Inaugurates 31 Foot Tall Hanuman statue at Jhargram in Ramnabami) । আশ্রম সূত্রে জানা যায়, এখানকারা নাগা সাধুরা প্রায় সাড়ে চার বছর আগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে আশ্রমে যতক্ষণ না পর্যন্ত হনুমানজীর বড় মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে ততক্ষণ তাঁরা বসবেন না ৷ যা করবেন দাঁড়িয়েই । সেই মতো তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সাড়ে চার বছর ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ৷এই সাড়ে চার বছরের মাথায় প্রায় সাত মাস সময় ধরে নির্মাণ করা হয় এই 31 ফুট হনুমানের মূর্তি । মহাযজ্ঞের মাধ্যমে হনুমানজীর মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয় ।